НАЗК готове надати НАБУ доступ до реєстру е-декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції готове сприяти Національному антикорупційного бюро України у отриманні доступу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Такої згоди під час зустрічі дійшли директор НАБУ Артем Ситник та голова НАЗК Наталія Корчак, інформує прес служба НАБУ.

«Для вирішення технічних питань забезпечення якомога швидшого доступу працівників Національного антикорупційного бюро України до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування буде створена робоча група», – йдеться в повідомленні на сайті НАБУ.

Повідомляється також, що НАЗК готове посприяти в отриманні Бюро доступу у «максимально стислий термін».

На початку грудня НАБУ Артем Ситник заявляв, що НАЗК не дає НАБУ повного доступу до е-декларацій. У НАЗК заявили, що готові надати доступ до електронних декларацій чиновників лише в рамках закону при розслідуванні конкретних кримінальних справ, а вимога про повний доступ здійснюється на підставі постанови слідчого судді чи суду.

17 листопада НАБУ зареєструвало перші кримінальні провадження за фактами незаконного збагачення на підставі аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях. 12 грудня відомство розпочало розслідування ще 7 кримінальних проваджень.