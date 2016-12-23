За минулу добу на Донбасі 2 військових загинули, 3 поранені – Лисенко

За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі двоє українських військових загинули, троє поранені, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

Де саме в зоні проведення АТО українська сторона зазнала втрат речник не уточнив.

«Уже сьогодні вранці, зайшовши одночасно з трьох напрямків, ворожа диверсійно-розвідувальна група (8 осіб) атакувала наш спостережний пост в районі Водяного. Напад відбито. Противник з втратами відступив», – повідомив речник.

Як раніше повідомили в Міністерстві оборони, в результаті цієї атаки був поранений один український військовослужбовець.

Раніше в штабі української воєнної операції на Донбасі заявили, що напередодні підтримувані Росією бойовики здійснили 22 обстріли.

В угрупованні «ДНР» заявили про обстріли напередодні ввечері околиць Ясинуватої, а сьогодні вранці бойовики звинуватили ЗСУ в обстрілів районів поблизу Дебальцева. Усього, за даними угруповання, з попереднього вечора українські військові випустили понад 100 артснарядів в бік підконтрольних бойовикам територій. Луганські сепаратисти заявили про 6 обстрілів підконтрольних їм територій за попередню добу з боку українських військових.

На лінії контакту сторін між вільною й окупованою частинами Донбасу вже кілька разів проголошували режим припинення вогню, востаннє з 15 вересня, але він щоразу порушувався. Cторони конфлікту звинувачують одна одну у порушенні режиму тиші.