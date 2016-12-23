Путін готовий у майбутньому подумати про амністію для арештованих українців

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що в майбутньому готовий подумати про амністію для утримуваних на території Росії громадян України.

Він заявив про це на щорічній підсумковій прес-конференції, відповідаючи на питання українського журналіста, який закликав Путіна відпустити журналіста «Укрінформу» Романа Сущенка й інших утримуваних українців, справи проти яких виглядають політично мотивованими.

«Звісно, ні в кого немає бажання тримати журналістів, якщо вони займаються журналістською діяльністю. Але що робити, якщо кінорежисер, це доведено в суді, готувався до скоєння терактів? Його відпустити лише через те, що він режисер? Чим він відрізняється від кадрового співробітника військової розвідки, який планував робити те саме? І ми сьогодні відпустимо одних, а завтра прийдуть інші. Треба домовитися, щоб це припинилося. І тоді можна буде подумати і про акти амністії. Я проти цього нічого не маю», – сказав Путін.

ФСБ Росії 30 вересня у Москві затримала кореспондента агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, звинувативши його у шпигунстві. Сущенко всі звинувачення відкидає.

У серпні 2016 року суд у російському Ростові-на-Дону засудив українського кінорежисера Олега Сенцова до 20 років в’язниці, а активіста Олександра Кольченка – до 10. Російські слідчі звинуватили їх в організації терактів в анексованому Криму. Сенцов і Кольченко не визнали провину. Правозахисний центр «Меморіал» визнав їх політв’язнями.

Україна і міжнародні організації неодноразово закликали Москву звільнити всіх незаконно затриманих українців.