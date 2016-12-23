Путін сподівається на нормалізацію відносин з Україною і продовження «нормандського формату»

Президент Росії Володимир Путін заявив про сподівання на нормалізацію відносин з Україною і необхідність продовжувати надалі роботу у «нормандському форматі». Про це він сказав у п’ятницю під час щорічної підсумкової прес-конференції в російській столиці Москві.

«Я сподіваюся і впевнений, що рано чи пізно відбудеться у нас нормалізація відносин з Україною. Це буде дуже корисно і для розвитку російсько-українських і комерційних, і гуманітарних сфер», – сказав Путін, відповідаючи на запитання журналіста одного з видань, що діє на території окупованого Росією Криму.

Крім того, Путін закликав продовжити роботу в «нормандському форматі» щодо врегулювання ситуації на сході України.

«Нормандський формат» по Україні не демонструє надефективності, залишається тільки шкодувати про те, що він працює мляво, але якщо втратити цей механізм, то ситуація буде тільки погіршуватися», – сказав Путін.

Він додав, що наразі іншого формату переговорів не існує. «Якщо ми втратимо цей механізм, цей інструмент, то ситуація буде деградувати і досить швидко, чого б не хотілося», – сказав Путін.

Останні переговори міністрів закордонних справ так званого «нормандського формату» щодо врегулювання на частині сходу України відбулися 29 листопада в білоруському Мінську. Про конкретні результати зустрічі тоді не йшлося.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».