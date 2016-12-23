Менш ніж за тиждень ЗСУ втратили під Світлодарськом 8 військових – речник Міноборони

Речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що в період з 18 до 23 грудня під час активних бойових дій на Світлодарській дузі загинуло 8 українських військовослужбовців. Про це речник сказав на брифінгу у Києві.

Також, за словами Лисенка, за менш ніж тиждень в полон проросійських сепаратистів потрапив один український військовий.

«18 грудня один наш боєць був поранений і потрапив у полон. Більше немає військових, які потрапили в полон. Це щодо інформації командирів підрозділів, які тримають оборону на цій ділянці фронту», – сказав Лисенко.

Напередодні перший заступник СММ ОБСЄ в Україні Олександр Гуґ заявив, що, за даними моніторингу від минулого тижня, спостерігачі місії фіксують збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі, половина з яких припадає на район Світлодарська.

У минулі вихідні проросійські бойовики на Донбасі почали масований обстріл районів поблизу міста Світлодарськ і його околиць. У перший день атаки бойовиків у Міноборони повідомили про п’ятьох загиблих українських військових і поранення ще шести. За останні дні Світлодарська дуга залишається однією з найгарячіших точок в зоні бойових дій на Донбасі.