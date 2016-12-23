Росія відмовилася від проведення фіналу кубка світу з лижних перегонів через допінгові скандали

Федерація лижних перегонів Росії відмовилася від права провести в цій країні фінал кубка світу з лижних перегонів 2017 року, що мав відбутися в Тюмені.

Подробиці про перенесення цих змагань, що мали відбутися в березні, будуть оголошені пізніше, повідомила Міжнародна федерація лижного спорту (FIS), яка оголосила про російську відмову.

На такий крок російська лижна федерація пішла через загрозу, що в неї примусово відберуть право проведення цих змагань, після звинувачень на адресу шести російських лижників у вживанні допінгу і через загальний скандал із викритою державною програмою застосування допінгу в російському спорті.

Як повідомила FIS, вона також тимчасово дискваліфікувала цих шість лижників, щодо яких розпочав розслідування і дисциплінарні провадження Міжнародний олімпійський комітет.

22 грудня через цей же допінговий скандал Союз біатлоністів Росії так само відмовився від права провести в цій країні юнацький і молодіжний чемпіонати світу з біатлону 2017 року, що мали відбутися в місті Острові, і етап чемпіонату світу з біатлону, що був призначений теж у Тюмені.

Також 22 грудня і раніше у грудні через російську допінгову програму в Росії відібрали право проводити фінальні змагання кубка світу 2017 року з ковзанярського спорту в Челябінську і чемпіонат світу з бобслею і скелетону 2017 року, що мав відбутися в Сочі.

Як з’ясувало міжнародне розслідування, в Росії протягом кількох років широко застосовувалася підтримувана російською державою програма вживання допінгу російськими спортсменами і приховування цього чи й підміни проб завдяки співпраці російських спецслужб і лабораторій.

7 грудня Міжнародний олімпійський комітет продовжив санкції проти Росії, запроваджені через ці викриття, і повторив оголошений іще в липні заклик до міжнародних федерацій із олімпійських зимових видів спорту заморозити підготовку до змагань на території Росії і активно шукати альтернативні місця їхнього проведення.