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23 грудня 2016, Київ 14:39
Новини | Міжнародні

На Мальті приземлився захоплений викрадачами літак

Літак A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways

Літак A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways

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В аеропорту Мальти приземлився літак A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, захоплений викрадачами.

Як повідомляють західні агенції з посиланням на владу Мальти, викрадачі погрожують підірвати літак.

Інформацію про літак підтвердив прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат. За його словами, правоохоронні органи працюють.

Аеропорт, де приземлився літак, закритий для відвідувачів, всі рейси перенаправляються в аеропорт Катанії на острові Сицилія.

На борту літака, що слідував внутрішнім рейсом, перебуває 111 пасажирів і сім членів екіпажу. Про вимоги викрадачів поки що невідомо.

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