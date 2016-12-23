На Мальті приземлився захоплений викрадачами літак

В аеропорту Мальти приземлився літак A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, захоплений викрадачами.

Як повідомляють західні агенції з посиланням на владу Мальти, викрадачі погрожують підірвати літак.

Інформацію про літак підтвердив прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат. За його словами, правоохоронні органи працюють.

Аеропорт, де приземлився літак, закритий для відвідувачів, всі рейси перенаправляються в аеропорт Катанії на острові Сицилія.

На борту літака, що слідував внутрішнім рейсом, перебуває 111 пасажирів і сім членів екіпажу. Про вимоги викрадачів поки що невідомо.