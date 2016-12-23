Суд окупованого Криму відхилив апеляції фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» щодо продовження арешту

23 грудня Верховний суд окупованого Росією Криму відхилив апеляційні скарги фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» Арсена Джеппарова і Рефата Алімова щодо продовження арешту і залишив без змін рішення суду попередньої інстанції, передає сайт «Крим.Реалії».

Повідомляється, що Арсена Джеппарова і Рефата Алімова продовжать утримувати під вартою до 8 лютого 2017 року, ще одного фігуранта Рустема Ісмаїлова – до 11 березня.

12 жовтня в Криму були проведені обшуки в кількох мусульманських сім'ях. У результаті обшуків затримано п'ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 об’єднань, названих «терористичними».