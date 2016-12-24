Обама підписав оборонний бюджет США на 2017 рік, допомога Україні на безпеку – 350 мільйонів доларів

Президент США Барка Обама підписав у п’ятницю «Бюджет США на 2017 рік на потреби національної оборони», повідомляє Білий дім. Згідно з документом, розмір бюджету Пентагону складає приблизно 619 мільярдів доларів. Водночас 350 мільйонів доларів передбачено на безпекову допомогу Україні.

«Кошторис безпекової допомоги Україні у бюджетному 2017 році збільшено, порівняно із 300 мільйонами доларів США, закладеними у аналогічному документі на 2016 рік. Документом передбачено виділити кошти для надання безпекової допомоги Україні, у тому числі летальних оборонних видів озброєнь. Перелік видів допомоги розширено включенням засобів і технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України, а також допомоги у підготовці штабних офіцерів та вищого військового командування ЗСУ», – йдеться в повідомленні посольства України у США.

У тексті закону, зокрема йдеться, що Пентагон спочатку для підтримки Києва може використати 175 мільйонів доларів від загальної суми. Інша частина стане доступна тільки після того, як міністр оборони і держсекретар запевнять Конгрес в тому, що «уряд України вжив суттєвих кроків з реформування оборонної сфери».

Водночас документом про асигнування США на військові потреби обмежено військову співпрацю Вашингтона із Росією, поки не буде припинено окупацію частини територій України та агресії щодо неї.

«Жодні кошти, виділені Міністерству оборони США в 2017-му фінансовому році, не можуть бути спрямовані на двостороннє військове співробітництво між урядами США і Росії доти, доки міністр оборони у співпраці з держсекретарем не повідомлять відповідні комітети Конгресу про те, що Росія припинила окупацію української території і агресивні дії, що загрожують суверенітету і територіальній цілісності України і членів НАТО», – йдеться в документі. Крім того, вказується, що Росія повинна виконувати мінські угоди щодо врегулювання ситуації на частині сходу України.

Окремим параграфом прописана заборона на виділення коштів на «будь-які дії, які визнають суверенітет Росії над Кримом». Винятки можуть бути тільки у випадках, коли міністр оборони і держсекретар визначать, що йдеться про національну безпеку США, і своєчасно повідомлять профільні комітети Конгресу, додано в документі.

«Бюджет США на 2017 рік на потреби національної оборони» раніше ухвалив Сенат і Палата представників.

Україна неодноразово порушувала з керівництвом США питання про надання летальної зброї. Досі США надавали Україні тільки військову допомогу несмертельної дії: бронежилети, медичне постачання, системи радіозв’язку, прилади нічного бачення, контрбатарейні радари, транспортні засоби тощо.

США й інші західні країни заявляють, що виступають за політичне, а не воєнне вирішення конфлікту на сході України, і наразі не погоджуються на офіційне постачання Україні летальних озброєнь, хоча не виключають такої можливості в разі ескалації агресії Росії.