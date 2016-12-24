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24 грудня 2016, Київ 16:31
Новини | Міжнародні

Афганістан: невідомі напали на будинок екс-посла талібів у Пакистані, загинув охоронець

Фото ілюстративне

Фото ілюстративне

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В столиці Афганістану Кабулі двоє невідомих бойовиків на мотоциклі відкрили вогонь по будинку колишнього посла талібів у Пакистані Абдули Салама Заїфа. За даними поліції, напад стався у п’ятницю ввечері, коли Заїфа в будинку не було, загинув охоронець.

Повідомляється, що нападники втекли з місця події. Ніхто не взяв на себе відповідальності за напад.

Абдула Салам Заїф, що був послом талібів в Пакистані, коли угруповання мало значний вплив в Афганістані в 1990-х роках, нині не веде опозиційної діяльності до підтримуваного США афганського уряду.

Напад на будинок Заїфа стався через два дні після того, як озброєні люди напали на помешкання відомого парламентарія в південній провінції Гельманд, загинуло восьмеро людей. Сам депутат не постраждав. Відповідальність за напад взяли на себе таліби.

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