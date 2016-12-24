Штаб АТО і сепаратисти підтверджують припинення вогню на Донбасі з 24 грудня 

У прес-центрі штабу АТО в ранці суботи, 24 грудня, повідомляють про дотримання учасниками сторін конфлікту на частині сходу країни режиму припинення вогню, домовленість про який була досягнена під час переговорів представників Тристоронньої контактної групи. Про це йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

«Припинення вогню. Станом на ранок 24 грудня українська сторона СЦКК підтверджує про запровадження всеосяжного, стійкого, безстрокового припинення вогню, починаючи з 00:00 24 грудня 2016 року. По всій лінії зіткнення встановлена тиша», – йдеться в повідомленні.

Водночас в угрупованні «ЛНР» підтвердили дію режиму припинення вогню на підконтрольних луганським сепаратистам територіях.

«Режим припинення вогню, узгоджений раніше Контактною групою, станом на 10:30 (9:30 за Києвом) діє по всій лінії зіткнення», – йдеться в повідомленні на одному з сайтів бойовиків.

Донецькі сепаратисти на своїх ресурсах також не розміщують жодного повідомлення про порушення режиму тиші від початку поточної доби.

Водночас у штабі АТО повідомили, що минулої доби підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі здійснили 50 обстрілів з переважно важкого озброєння на всіх напрямках. Донецькі сепаратисти відзвітували про понад 8 тисяч фактів порушення «режиму тиші» з боку ЗСУ за поточний тиждень. В угрупованні «ЛНР» повідомили, що українська сторона напередодні стріляла 10 разів.

Напередодні президент України Петро Порошенко заявив, що вітає досягнення у рамках Тристоронньої контактної групи домовленості про припинення вогню від опівночі 24 грудня і закликав Росію забезпечити дотримання «режиму тиші» на Донбасі. Домовленість про тишу на частині сходу України в час свят привітали раніше генсекретар ООН Пан Ґі Мун та міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Востаннє режим припинення вогню на Донбасі оголошували з 15 вересня. Але, як і в попередні рази, цей режим порушувався і сторони конфлікту звинувачували в цьому одна одну. Минулоріч, напередодні новорічно-різдвяних свят, сторони конфлікту також оголошували про припинення вогню, що протримався декілька тижнів, а потім обстріли знову відновились.