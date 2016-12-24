Ігор Додон склав присягу президента Молдови

Ігор Додон у п’ятницю склав присягу президента Молдови. Урочиста церемонія відбулася в державному палаці у Кишиневі за участі представників з Росії, Білорусії, Угорщини та інших країн. Під час інавгурації Додон закликав до єдності в країні і зобов’язався зберігати нейтралітет Молдови.

Також новообраний президент звернувся до тисяч незгодних з результатами виборів людей, які зібралися біля палацу перед початком інавгурації, і пообіцяв, що буде президентом всіх молдаван.

«Об’єднання обох берегів річки Дністер є головною метою мого перебування на посаді. Я хотів би звернутися до тих, хто голосував за інші партії: давайте спускатися з барикад і гуртуватися заради кращого майбутнього всіх нас – молдаван, росіян, українців, гагаузів і всіх громадян в єдину країну», – сказав Додон.

Він заявив, що у найближчих планах в якості президента – візит до Москви, а потім до Брюсселя.

«Ми будемо будувати мости на Схід і на Захід», – сказав Додон.

13 листопада у Молдові відбулися президентські вибори. ЦВК повідомила, що більшість голосів виборців здобув проросійський кандидат Ігор Додон – понад 52% , тоді як його проєвропейськи налаштована опонентка Майя Санду – близько 47%.

Через менш ніж два тижні після виборів Додон поїхав із приватним візитом до Москви.