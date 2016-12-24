Влада США попередила громадян про можливі теракти в країні і за кордоном на різдвяні свята

Влада США 23 грудня попередила громадян про можливі терористичні акти в країні і за кордоном протягом різдвяних свят. Держдепартамент США попередив про можливі напади у Єгипті і Йорданії і ймовірну цілеспрямованість екстремістів саме на жителів Заходу.

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) попередило правоохоронців і громадян про пильність на всій території Сполучених Штатів, особливо у церквах за очікуваної великої кількості людей, що може бути використане бойовиками для нападів. Спецслужба просить звернути увагу на це попередження через повідомлення про підготовлений бойовиками-ісламістами перелік церков та інших місць для святкування з метою нападів. Водночас про конкретну загрозу нападу на ту чи іншу церкву з боку бойовиків у попередженні ФБР не йдеться.

Після атаки на різдвяний ярмарок в Берліні, в результаті якої загинуло 12 людей, влада Нью-Йорка, Чикаго і Сан-Франциско посилила заходи безпеки в місцях скупчення людей.