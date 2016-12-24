Трамп назвав теракт у Берліні проявом «релігійної загрози»

Обраний президент США Дональд Трамп назвав заяви підозрюваного в скоєнні теракту у Берліні проявом «релігійної загрозою, що стала реальністю». Так він відреагував у Twitter на відео, поширене пов’язаним з ісламістами інформагентством Amaq. На цьому відео підозрюваний Аніс Амрі присягає на вірність угрупованню «Ісламська держава» і обіцяє помститися за мусульман, загиблих в ході проведених країнами Заходу авіаударів.

«Терорист, який убив стільки людей у Німеччині, перед вчиненням злочину сказав: «Волею Господа ми будемо вбивати вас, як свиней. Клянуся, ми будемо вбивати...Це чисто релігійна загроза, яка перетворилася в реальність. Така ненависть», – написав Трамп.

Він додав, що США та інші країни мають дати відсіч представника терористичних угруповань.

Відеоролик підозрюваного нападника Аніса Амрі ісламісти поширили після повідомлення про його вбивство поліцією в Італії напередодні. На ньому чоловік каже, що присягає угрупованню «Ісламська держава» та його ватажку Абу Бакру аль-Багдаді. Він закликає мусульман в Європі проводити більше атак.

Аніс Амрі був убитий 23 грудня поліцейськими Мілана. Співробітники правоохоронних органів зупинили тунісця для перевірки документів, після чого він відкрив вогонь. У перестрілці був поранений один поліцейський, Амрі загинув.

Ввечері 19 грудня вантажівка, якою, за версією слідства, керував біженець з Тунісу Аніс Амрі, в’їхала у людей, що зібралися на різдвяному ярмарку у центрі Берліна. Загинули 12 людей, зокрема громадянин України, близько 50 – поранені. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання «Ісламська держава».