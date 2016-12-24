Папа Римський оголосив про виділення до Різдва майже 6 мільйонів євро допомоги Україні 

Папа Римський Франциск повідомив про перший транш фінансової допомоги Ватикану у розмірі майже 6 мільйонів євро для усунення гуманітарної кризи в Україні з нагоди різдвяних свят. Про це повідомляє «Радіо Ватикану» з посиланням на рішення папської ради від 23 грудня.

«Мова йде про майже шість мільйонів євро з уже зібраних 12-ти, що будуть призначені для допомоги двом мільйонам адресатів, не зважаючи на їхню релігійну, конфесійну чи етнічну приналежність, що перебувають, зокрема, у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що перераховані кошти будуть призначені для надання підтримки в сфері забезпечення харчування, проживання та медичної допомоги.

24 квітня з ініціативи голови Католицької церкви була започаткована акція «Папа для України» для збору коштів на допомогу людям, що постраждали від бойових дій в Україні. Гроші збирали по всіх католицьких парафіях у Європі та в інших частинах світу. Лише особистий внесок папи в цю акцію склав 5 мільйонів євро.