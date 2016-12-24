Штаб АТО: бойовики влаштували бойові провокації на Донбасі попри «режим тиші»

У прес-центрі штабу АТО в суботу повідомляють, що попри оголошений з початку доби 24 грудня режим припинення вогню на Донбасі, проросійські сепаратисти влаштовують бойові провокації. Про це йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

«Провокації бойовиків. Розпочинаючи з 00:00 24 грудня 2016 року по всій лінії розмежування у зоні проведення АТО було запроваджено режим тиші. Та вже через 25 хвилин після опівночі бойовики розпочали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї по наших позиціях в районі Жовтого, що на луганському напрямку», – йдеться в повідомленні.

Крім того, пізніше сьогодні сепаратисти у часовому проміжку від близько 7-ї до опів на 11-ту ранку провели обстріли по Мар’їнці, Широкиному та Новотроїцькому.

«Українські військові на провокації не відповідали», – повідомили у штабі АТО.

Водночас в угрупованні «ДНР» заявили, що ЗСУ близько 140 разів порушили режим припинення вогню після півночі 24 грудня. Луганські сепаратисти на своїх сайтах пишуть, що українська сторона близько 11-ї години ранку в суботу обстріляла з міномета село Калинове.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят.

Востаннє режим припинення вогню на Донбасі оголошували з 15 вересня. Але, як і в попередні рази, цей режим порушувався і сторони конфлікту звинувачували в цьому одна одну. Минулоріч, напередодні зимових свят, сторони конфлікту також оголошували про припинення вогню, що протримався декілька тижнів, а потім обстріли знову відновились.