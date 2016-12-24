Associated Press оскаржить рішення суду Білорусі щодо спростування статті про радіонукліди в молоці

Журналіст інформаційної агенції Associated Press заявив, що оскаржуватиме рішення суду Білорусі, який зобов’язав його написати спростування статті про перевищення дозволеної концентрації радіонуклідів у молоці підприємства «Мілкавіта». Як повідомив автор Юрась Карманов, він виклав у статті дані про тести з білоруської державної лабораторії щодо зразків молока з молочної ферми, і ці результати показали 10-кратне перевищення допустимого рівня радіоактивного ізотопу.

Виробник цього молока «Мілкавіта» подала на кореспондента до суду за завдання шкоди репутації підприємства, яке також виробляє сир на експорт до Росії.

22 грудня суд ухвалив рішення на користь компанії, визнавши дані у статті недостовірними і зобов’язавши Карманова сплатити судові витрати.

Віце-президент Associated Press з міжнародних новин Ян Філліпс заявив, що інформаційна агенція «очікує виправдання по апеляції».

«Дані ми отримали від Мінського центру гігієни і епідеміології. Це державний орган, а стаття 53 Закону про ЗМІ прямо говорить, що журналіст позбавляється відповідальності, якщо відомості отримані з державного органу», – заявив Карманов.

Незалежна Білоруська асоціація журналістів заявила, що постанова суду «загрожує самій можливості проведення важливих журналістських розслідувань в Білорусі».

22 квітня на сайті Associated Press з’явилася стаття про молоко зі стронцієм, частка якого перевищує дозволену норму в 10 разів. Журналісти знайшли ферму біля Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника, що в білоруській частині зони відчуження Чорнобильської АЕС, і поспілкувалися з фермером. Той сказав, що завод ВАТ «Мілкавіта» щодня забирає з ферми 2 тонни молока. Журналіст Карманов взяв пробу молока і передав на аналіз у лабораторію, яка і виявила кількаразове перевищення допустимої норми вмісту стронцію.