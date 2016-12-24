Обама схвалив реорганізацію органів іномовлення США

Президент США Барак Обама схвалив закон, який дозволить здійснити реорганізацію американських державних органів іномовлення. Відповідні зміни внесені до щорічного законопроекту про оборонний бюджет США, який підписав напередодні президент.

Так, контроль над державними органами іномовлення США пропонується зосередити в руках нового керівника з широкими повноваженнями. Також законопроект передбачає реструктуризацію Ради керівників мовлення США (BBG) – органу, що відповідає за роботу «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» (RFE/RL), «Голосу Америки» (VOA) та інших ЗМІ.

Новим законом передбачається замінити раду BBG з представників обох партій США на призначену президентом консультативну раду без права ухвалення рішень. Натомість повноваження комісії будуть передані новому виконавчому директору, кандидатуру якого висуває Білий дім і затверджує Сенат.

Прихильники законопроекту вважають, що ці зміни дозволять підвищити продуктивність іномовлення США і позбутися комісії, члени якої збиралися нечасто і працювали неповний робочий день. Тоді як критики цієї ініціативи вважають, що комісія є важливим бар’єром між журналістами і політиками, а її скасування позначиться на незалежності журналістської роботи. Противники законопроекту також попереджають, що обраний президент США Дональд Трамп, який відзначився суперечливими взаєминами із пресою, може спробувати встановити на посаді лояльного до його адміністрації виконавчого директора іномовлення.

Нинішній голова BBG Джон Ленсінґ, який зберігає свої повноваження, на початку місяця у зверненні до співробітників заявив, що законодавчі зміни не порушать бар’єру між політиками і журналістами.

«Цей законопроект жодним чином не зачіпає бар’єр між федеральним урядом і журналістами п’яти наших органів мовлення. Цей бар'єр залишиться недоторканним, а новий виконавчий директор, за законом, зобов’язаний виконувати його функції», – сказав Ленсінґ.

В той час як «Голос Америки» є федеральним органом, формально – частиною уряду США, «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» (RFE/RL) і споріднені з нею організації Radio Free Asia («Радіо Вільна Азія») та Radio Marti («Радіо Марті») є незалежними корпораціями зі своїми редакціями, що фінансуються Конгресом США. Поза тим, усі вони підпорядковуються BBG. Зараз до складу цього органу входять держсекретар США і восьмеро представників від Республіканської і Демократичної партій (по чотири від кожної).