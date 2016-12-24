Загиблих за минулу добу на Донбасі немає, п’ятеро військових постраждали – Лисенко

За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі ніхто з українських військових не загинув, п’ятеро військових постраждали, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко. Він уточнив, що один військовий був поранений і ще четверо зазнали контузії.

Лисенко також підтвердив, що проросійські бойовики від початку добу вже порушили домовленість про припинення вогню на Донбасі з 24 грудня і здійснили 4 обстріли на луганському та маріупольському напрямках.

В угрупованні «ДНР» заявили, що ЗСУ близько 140 разів порушили режим припинення вогню після півночі 24 грудня. Луганські сепаратисти на своїх сайтах повідомили, що українська сторона близько 11-ї години ранку в суботу обстріляла з міномета село Калинове.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят.

Востаннє режим припинення вогню на Донбасі оголошували з 15 вересня. Але, як і в попередні рази, цей режим порушувався і сторони конфлікту звинувачували в цьому одна одну. Минулоріч, напередодні зимових свят, сторони конфлікту також оголошували про припинення вогню, що протримався декілька тижнів, а потім обстріли знову відновились.