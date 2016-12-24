Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
24 грудня 2016, Київ 16:31
Новини | Міжнародні

Пасажири захопленого лівійського літака повертаються додому – МВС Мальти

Літак A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways

Літак A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways

Дивитись коментарі

Пасажири захопленого напередодні викрадачами лівійського літака, який приземлився на Мальті, покинули країну вранці 24 грудня і повертаються додому. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Мальти Кармело Абела.

«Сага із викраденням добігає кінця», – написав у Twitter керівник офісу прем’єра Мальти Кейт Шембрі і додав, що екіпаж і пасажири «цілі й неушкоджені» на зворотному шляху до Тріполі.

23 грудня в аеропорту Мальти приземлився літак A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, захоплений викрадачами, які погрожували підірвати повітряне судно. Лівійський літак здійснював внутрішній рейс з міста Сабха до Тріполі, коли його захопили і скерували до Мальти. Після двох годин переговорів двоє викрадачів звільнили всіх 118 осіб на борту і здалися поліції. Очікується, що сьогодні їм буде висунуто звинувачення.

Мальтійські чиновники повідомили, що зловмисники шукали притулку в Європі і хотіли створити нову політичну партію на честь колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі.

Лівійський диктатор Муаммар Каддафі був усунений від влади і убитий в 2011 році під час «арабської весни» на Близькому Сході.

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG