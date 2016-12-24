Пасажири захопленого лівійського літака повертаються додому – МВС Мальти

Пасажири захопленого напередодні викрадачами лівійського літака, який приземлився на Мальті, покинули країну вранці 24 грудня і повертаються додому. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Мальти Кармело Абела.

«Сага із викраденням добігає кінця», – написав у Twitter керівник офісу прем’єра Мальти Кейт Шембрі і додав, що екіпаж і пасажири «цілі й неушкоджені» на зворотному шляху до Тріполі.

23 грудня в аеропорту Мальти приземлився літак A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, захоплений викрадачами, які погрожували підірвати повітряне судно. Лівійський літак здійснював внутрішній рейс з міста Сабха до Тріполі, коли його захопили і скерували до Мальти. Після двох годин переговорів двоє викрадачів звільнили всіх 118 осіб на борту і здалися поліції. Очікується, що сьогодні їм буде висунуто звинувачення.

Мальтійські чиновники повідомили, що зловмисники шукали притулку в Європі і хотіли створити нову політичну партію на честь колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі.

Лівійський диктатор Муаммар Каддафі був усунений від влади і убитий в 2011 році під час «арабської весни» на Близькому Сході.