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24 грудня 2016, Київ 16:33
Новини | Міжнародні

Міноборони Афганістану заявило про загибель щонайменше 30 бойовиків під час спецоперацій

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Міністерство оборони Афганістану повідомило, що щонайменше 30 бойовиків загинули під час дев’яти військових операцій по всій країні за останню добу. Відповідно до заяви речника військового відомства, операції, в тому числі повітряні удари, були спрямовані проти бойовиків угруповань «Талібан» та «Ісламська держава».

Рейди відбулися у восьми провінціях Афганістану, зокрема Нангархарі, Урузгані і Гельманді, додав речник. Повідомляється, що сили безпеки захопили у бойовиків зброю і боєприпаси.

Водночас місцеві чиновники повідомляють, що кілька співробітників поліції були вбиті і поранені в результаті атак у провінціях Фарах і Забуль на початку доби 24 грудня.

За попередніми даними, бойовики вбили щонайменше чотирьох поліцейських і поранили ще дев’ять осіб в атаці на КПП у провінції Фарах, на заході Афганістану близько 3-ї ночі. Пізніше нападники втекли зі зброєю, викраденою з контрольного пункту. Відповідальність за напад взяли на себе таліби.

Крім того, четверо поліцейських були вбиті і ще один офіцер зазнав поранень, коли їх автомобіль наїхав на міну в південно-східній провінції Забуль. Влада повідомила, що це сталося в адміністративному центрі – місті Калат. Відповідальності за цей напад ніхто на себе не взяв.

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