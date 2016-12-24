Міноборони Афганістану заявило про загибель щонайменше 30 бойовиків під час спецоперацій

Міністерство оборони Афганістану повідомило, що щонайменше 30 бойовиків загинули під час дев’яти військових операцій по всій країні за останню добу. Відповідно до заяви речника військового відомства, операції, в тому числі повітряні удари, були спрямовані проти бойовиків угруповань «Талібан» та «Ісламська держава».

Рейди відбулися у восьми провінціях Афганістану, зокрема Нангархарі, Урузгані і Гельманді, додав речник. Повідомляється, що сили безпеки захопили у бойовиків зброю і боєприпаси.

Водночас місцеві чиновники повідомляють, що кілька співробітників поліції були вбиті і поранені в результаті атак у провінціях Фарах і Забуль на початку доби 24 грудня.

За попередніми даними, бойовики вбили щонайменше чотирьох поліцейських і поранили ще дев’ять осіб в атаці на КПП у провінції Фарах, на заході Афганістану близько 3-ї ночі. Пізніше нападники втекли зі зброєю, викраденою з контрольного пункту. Відповідальність за напад взяли на себе таліби.

Крім того, четверо поліцейських були вбиті і ще один офіцер зазнав поранень, коли їх автомобіль наїхав на міну в південно-східній провінції Забуль. Влада повідомила, що це сталося в адміністративному центрі – місті Калат. Відповідальності за цей напад ніхто на себе не взяв.