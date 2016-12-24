Уряд Німеччини виплатить компенсацію сім’ї українця, загиблого через теракт у Берліні – посол

Уряд Німеччини виплатить компенсацію у розмірі 10 тисяч євро сім’ї громадянина України, який загинув під час теракту в Берліні 19 грудня. Про це на сторінці у Twitter повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

«Сім’я загиблого у теракті співвітчизника зможе отримати від Федерального уряду компенсацію в 10 тисяч євро: про це повідомляєм його доньку», – написав Мельник.

19 грудня ввечері вантажівка, якою, за даними слідчих, керував 24-річний біженець із Тунісу Аніс Амрі, в’їхала у натовп, що зібрався на різдвяному ярмарку в центрі Берліна. Загинули 12 людей, близько 50 – поранені. 23 грудня влада Італії підтвердила загибель підозрюваного нападника в Мілані. Того ж дня поліція Німеччини офіційно підтвердила, що серед загиблих є громадянин України.