Порошенко назвав вибори в ОТГ «міні-плебісцитом» на підтримку децентралізації

Президент України Петро Порошенко заявив, що активність виборців під час голосування у об’єднаних територіальних громадах засвідчила підтримку українцями процесу децентралізації в країні. Про це Порошенко сказав у суботу в Києві під час зустрічі з новообраними головами та депутатами об’єднаних територіальних громад.

«Вибори стали свого роду міні-плебісцитом на підтримку децентралізації. Така активність виборців в купі з вашою перемогою демонструє, що люди не просто повірили в децентралізацію, а рішуче її підтримали. Вони зрозуміли, що передача повноважень та фінансових ресурсів на місця відповідає їхнім життєвим інтересам, бо це все дало можливість розпочати вирішувати застарілі проблеми, грошей на які бракувало протягом десятиліть», – сказав Порошенко.

Він повідомив, що нині 1744 менші громади об’єдналися в 367 більші – фінансово спроможні громади.

«Наступного року наявні об’єднані місцеві громади отримають можливість використати близько 9 мільярдів гривень на важливі проекти – лікарні, дороги, котельні, тощо», – додав Порошенко.

Протягом 2016 року в Україні відбулися вибори у понад 200 об’єднаних територіальних громадах – сільських, селищних та міських (останні 18 грудня). Минулоріч перші місцеві вибори провели понад півтори сотні громад. Таким чином, відбувається процес децентралізації, що передбачає скасування районного поділу в країні. В кожній області передбачається створення 4-6 повітів, які у свою чергу, діляться на територіальні громади.