Експерти ідентифікували підпис Охендовського в «чорній бухгалтерії» Партії регіонів – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України повідомило про наявність висновків експертизи, що засвідчує справжність підписів голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського у так званій «чорній бухгалтерії» Партії регіонів. Про це йдеться в повідомленні НАБУ на сайті в суботу.

«У зв’язку з високим суспільним інтересом до процесу розслідування справи «чорної бухгалтерії» Партії регіонів Національне антикорупційне бюро України оприлюднює результативну частину почеркознавчої експертизи «амбарної книги» із підписами, які належать голові Центральної виборчої комісії. Ці записи в тому числі стали підставою для складання повідомлення про підозру голові ЦВК. Обґрунтованість підозри підтверджується доказами», – йдеться в повідомленні.

За даними НАБУ, такими доказами є виписки із банківських рахунків та висновки почеркознавчої експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Водночас, як зазначають у відомстві, висновок експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Мін’юсту не підтверджує, але й не виключає ймовірність того, що підписи та записи у «амбарній книзі» належать голові ЦВК.

13 грудня в аеропорту «Бориспіль» Михайлу Охендовському детективи НАБУ оголосили підозру в отриманні неправомірної вигоди на загальну суму понад 160 тисяч доларів. До таких висновків слідство дійшло, опрацьовуючи матеріали так званої «чорної бухгалтерії» Партії регіонів. Відповідні бланки передав до НАБУ у травні цього року колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак.

21 грудня Солом’янський районний суд Києва залишив на посаді та відпустив під особисте зобов’язання голову Центральної виборчої комісії у справі про хабар із так званої «чорної каси» Партії регіонів, хоча обвинувачення клопотало про заставу у понад 1 мільйон гривень. Сам Охендовський заявив, що приховувати йому нічого і тікати він нікуди не збирається.