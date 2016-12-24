Через вибух на сході Алеппо 2 людини загинули і понад 30 поранені – урядові ЗМІ Сирії

Сирійські державні ЗМІ повідомили, що в результаті вибуху на сході Алеппо 24 грудня дві людини загинули і 33 зазнали поранень після того, як деякі жителі почали повертатись до своїх домівок із взяттям урядовими силами під повний контроль міста на початку цього тижня.

Повідомляється, що вибух був спричинений небезпечними речовинами, які залишили по собі повстанці, покидаючи місто, відповідно до угоди про припинення вогню.

За даними державного телебачення, вибух стався всередині школи та у прилеглій до неї будівлі. Інформаційне агентство DPA з посиланням на неназване військове джерело повідомляє, що загинуло два військовослужбовці урядових сил.

Тим часом базована у Великобританії «Сирійська обсерваторія з прав людини» повідомила, що шестеро цивільних загинули під час авіаударів по утримуваному повстанцями місту Ель-Атаріб, на захід від Алеппо, 24 грудня. За даними групи моніторингу, щонайменше двоє із загиблих – діти.