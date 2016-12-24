Барак Обама схвалив «Всесвітній акт Магнітського» проти порушників прав людини

Президент США Барак Обама, підписавши напередодні законопроект щодо щорічних оборонних видатків, розширив дію так званого «закону Магнітського», що входить до нього. У документі щодо оборонних пріоритетів США на наступний рік серед доповнень політичного характеру міститься «Всесвітній акт про відповідальність за порушення прав людини пам’яті Магнітського». Акт передбачає санкції проти порушників цих прав у всьому світі.

Відповідно до законопроекту, президент США може запровадити санкції проти будь-якого іноземця, відповідального за позасудові вбивства, тортури та інші грубі порушення прав людини. Обмежувальні заходи стосуються приватної власності і банківських рахунків на території США, а також передбачають заборону на в’їзд в країну.

Зразком для цього законопроекту став уже чинний закон, відомий як «акт Магнітського», що запровадив візові обмеження й замороження активів щодо порушників прав людини у Росії. Його ухвалення 2012 року, що стосувалося тільки Росії, викликало обурення Кремля. Москва заявила, що цим законом США «зазіхають на суверенітет Росії».

Сергій Магнітський, який працював для західного інвестиційного фонду Hermitage Capital, помер 16 листопада 2009 року у слідчому ізоляторі в Москві у віці 37 років від серцевих проблем. Російські правозахисники стверджують, що представники влади свідомо ігнорували поганий стан його здоров’я, щоб змусити його замовкнути.

Магнітський потрапив за ґрати, звинувачений у розробці схеми уникнення російських податків для свого замовника, фонду Hermitage Capital. У фонді це звинувачення заперечують. Магнітському висунули це звинувачення після того, як юрист заявив, що викрив цілком протилежне: схему, за якою податки, вже сплачені фондом, на суму у 230 мільйонів доларів викрали з російського бюджету посадовці Міністерства внутрішніх справ, податкової адміністрації та інших державних органів Росії. Російська влада це звинувачення заперечує.

Справу про смерть Сергія Магнітського закрили наприкінці 2012 року виправданням обвинувачених працівників СІЗО. Сам Магнітський у липні 2013 року був визнаний винним у справі про несплату податків посмертно. Адвокати, колеги і родина юриста наполягають, що кримінальне переслідування, тим більше посмертне, є незаконним.