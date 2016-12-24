У Сербії померла колишня стюардеса, яка в 1972 році вижила після падіння з 10 тисяч метрів

У Сербії померла колишня стюардеса Весна Вулович, яка в 1972 році вижила після того, як її літаквибухнув у повітрі на висоті 10 тисяч метрів.

66-річну Вулович у її власній квартирі в сербській столиці Белграді знайшли друзі, повідомило державне телебачення Сербії. Причину її смерті ще не повідомили.

26 січня 1972 року тоді 22-річна Весна Вулович працювала на борту літака Douglas DC-9 югославської авіакомпанії JAT. Слідство мало підозру, що вибуховий пристрій був підкладений до вантажної секціїлітака під час запланованої зупинки в Данії, але жодних арештів у зв’язку з імовірним терактом не відбулося.

Вулович упала в засніжених горах тодішньої Чехословаччини. Вона зазнала важких травм, серед яких перелом основи черепа і дві зламані ноги. Решта 27 людей, що перебували на борту, загинули.

Вулович увійшла до Книги рекордів Гіннеса за «виживання після найвищого падіння без парашута».

Через кілька років після порятунку Вулович сказала, що попри аварію вона й далі «любить подорожувати і не має ніякого страху літати».