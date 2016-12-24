Дві групи російських інтелектуалів закликали Путіна помилувати Олега Сенцова

Дві групи російських інтелектуалів звернулися до президента Росії Володимира Путіна із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова, який у російській колонії відбуває 20-річне покарання за злочин, винним у якому він себе не визнає.

Члени російського ПЕН-центру підтримали висловлене 2 грудня на засіданні з участю Путіна прохання режисера Олександра Сокурова про звільнення Сенцова. Про це 24 грудня інформує видання Colta.ru.

Понад 80 літераторів та вчених нагадують, що звинувачення проти українця «будувалося на свідченнях одного з підсудних, повністю спростованих ним самим під час суду – як даних під тортурами».

«Сьогодні Сенцов перебуває в якутської колонії, його друзі та колеги говорять, що зв’язок із ним перервався, він відмовляється від побачень і не відповідає на листи. Це вказує на вкрай небезпечний психологічний стан, свідчить про важкі моральні (а може бути, й про фізичні) страждання», – вказують автори звернення.

Вони просять Путіна «застосувати до Олега Сенцова норму закону, що дозволяє главі держави ухвалювати рішення про помилування засуджених без визнання провини з їхнього боку».

Із закликом «виявити милосердя і помилувати кінорежисера Олега Сенцова, який відбуває в украй важких умовах північного табору 20-річний термін за сумнівним, неправосудним звинуваченням у тероризмі» звернулися до російського правителя члени Конгресу інтелігенції проти війни, самоізоляції Росії, реставрації тоталітаризму. Під цим листом є підписи нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич, правозахисників Льва Тимофеєва, Людмили Алексєєвої, акторки Лії Ахеджакової, письменника Віктора Шендеровича, співака Андрія Макаревича та інших.

Олег Сенцов був затриманий російською ФСБ в окупованому Криму 10 травня 2014 року. У серпні 2016 року суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років в’язниці, а активіста Олександра Кольченка – до 10. Російські слідчі звинуватили їх в організації терактів в анексованому Криму. Сенцов і Кольченко не визнали провину.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав їх політв’язнями.

Україна і міжнародні організації неодноразово закликали Москву звільнити Сенцова і Кольченка й інших українських в’язнів.