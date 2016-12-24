Росія критикує США через санкції щодо Сирії

Міністерство закордонних справ Росії заявило 24 грудня у відповідь на нові санкції США через конфлікт у Сирії, що Вашингтон «повністю втратив зв’язок із реальністю».

Російське зовнішньополітичне відомство вважає, що бажання Сполучених Штатів змінити режим у Сирії «настільки сильне, що вони готові допомогти будь-якій деструктивній силі».

«Розширення американських санкцій проти Росії... в час, коли криваві теракти в Анкарі та Берліні мають об’єднати розсудливих людей для боротьби з терористичною загрозою, показує, що Вашингтон повністю втратив зв’язок із реальністю», – твердить російське дипломатичне відомство.

США 23 грудня додали дев’ять членів правління московського банку «Темпбанк» до списку іноземних громадян, які нібито надають фінансові послуги уряду президента Сирії Башара Асада. Сам «Темпбанк» був включений до санкційного списку раніше.

Шість сирійських міністрів і авіакомпанія Cham Wings також були додані до санкційного списку.