Штаб АТО заявляє про зрив бойовиками перемир’я на Донбасі

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики з початку доби 24 грудня 23 рази обстріляли позиції українських військових.

«Найбільша кількість обстрілів зафіксована на Маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Мар’їнка, Широкине та Водяне. Двічі було здійснено обстріли по одній міні калібру 120 міліметрів в районі Талаківки», – ідеться в повідомленні штабу АТО.

Кілька обстрілів українські військові зафіксували також на Донецькому та Луганському напрямках.

Станом на ранок 24 грудня українська сторона Спільного центру контролю та координації (СЦКК) режиму припинення вогню на Донбасі підтверджувала «запровадження всеосяжного, стійкого, безстрокового припинення вогню, починаючи з 00:00 24 грудня 2016 року». «По всій лінії зіткнення встановлена тиша», – відзначали спостерігачі.

Водночас у прес-центрі штабу АТО в суботу повідомляли, що, «попри оголошений з початку доби 24 грудня режим припинення вогню на Донбасі, проросійські сепаратисти влаштовують бойові провокації».

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 24 грудня ще не повідомляли, натомість в угрупованні «ДНР» заявили, що під вогнем Збройних сил України опинилися околиці Донецька та Горлівки та південь контрольованої бойовиками території.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят.