У Росії керівництво ПЕН-центру заперечило причетність до листа на захист Сенцова

Виконавчий комітет і президент російського відділення Всесвітньої організації письменників – «Російського ПЕН-центру» непричетні до листа на адресу президента Росії Володимира Путіна з проханням помилувати українського режисера Олега Сенцова.

«Це не наша ініціатива. У нас є група «ліберальних» опозиціонерів, які з нами намагаються конфліктувати і ведуть власну лінію. Вони є членами Центру, але ухвалюють свої власні заяви, збирають підписи серед однодумців», – повідомили російські інформагенції з посиланням на прес-службу «Російського ПЕН-центру».

Раніше 24 грудня засоби інформації повідомили, що понал 60 членів «Російського ПЕН-центру» підписалися під листом із проханням помилувати Сенцова. Зокрема, лист підписали Володимир Войнович, Людмила Улицька, Олександр Архангельський, Аліса Ганієва, Денис Драгунський, Тимур Кібіров, Майя Кучерська, Олександр Кушнер, Лев Рубінштейн, інші письменники та журналісти.

Олег Сенцов був затриманий російською ФСБ в окупованому Криму 10 травня 2014 року. У серпні 2016 року суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років в’язниці, а активіста Олександра Кольченка – до 10. Російські слідчі звинуватили їх в організації терактів в анексованому Криму. Сенцов і Кольченко не визнали провину.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав їх політв’язнями.

Україна і міжнародні організації неодноразово закликали Москву звільнити Сенцова і Кольченка й інших українських в’язнів.