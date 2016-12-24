16 людей поранені внаслідок вибуху біля католицького храму на Філіппінах

На півдні Філіппін 16 людей поранені внаслідок вибуху, що стався в суботу, 24 грудня, неподалік католицького храму на острові Мінданао. Серед потерпілих є співробітник поліції, який стояв неподалік, біля патрульної машини.

У храмі відбувалася урочиста служба напередодні Різдва. За словами священика, після вибуху люди в паніці вибігли з церкви.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальності за напад.

Останнім часом у мусульманському автономному районі Мінданао на Філіппінах зросла кількість актів насильства, які здійснюють ісламістські екстремісти.