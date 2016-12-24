Німецька поліція звільнила затриманих косоварів: бракує доказів підготовки до теракту

Поліція в німецькому місті Ессені заявила 24 грудня, що звільнила затриманих напередодні двох братів віком 28 і 31 рік, які приїхали з Косова. Згідно із заявою правоохоронців, їм бракує доказів для обвтнувачення цих чоловіків у підготовці теракту на території Німеччини.

23 грудня поліція заявляла, що за наводкою спецслужб затримала косоварів, які нібито планували теракт у торговельному центрі в сусідньому місті Обергаузен.

Раніше цього тижня 12 людей загинули, десятки були поранені, коли вантажівка в’їхала у різдвяний ярмарок у Берліні. Серед загиблих був і громадянин України.