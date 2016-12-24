Турецька влада веде розслідування щодо більш як 10 тисяч користувачів соцмереж

Влада Туреччини веде розслідування щодо більш як 10 тисяч користувачів соціальних мереж. Їх підозрюють у діяльності, пов’язаній із тероризмом або образливими висловлюваннями на адресу урядовців.

Міністерство внутрішніх справ заявило 24 грудня, що це є частиною урядової «боротьби з тероризмом, яка з рішучістю триває всюди, в тому числі і в соціальних мережах».

Силове відомство також вказало, що понад 1600 людей були звинувачені в «пропаганді або виправдовуванні тероризму» чи «образі державних чиновників» та заарештовані після спроби державного перевороту в липні. Більшість з них були випущені на випробувальний термін, але 84 залишаються за ґратами.

Невдовзі після спроби державного перевороту Туреччина оголосила надзвичайний стан, і десятки тисяч людей були заарештовані або звільнені зі своїх робочих місць у державному секторі.