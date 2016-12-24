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24 грудня 2016, Київ 22:45
Новини | Міжнародні

Путін обговорив сирійську кризу з іранським колегою

Президенти Росії та Ірану Володимир Путін (п) та Хасан Роугані

Президенти Росії та Ірану Володимир Путін (п) та Хасан Роугані

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Президенти Росії та Ірану Володимир Путін та Хасан Роугані домовилися продовжити спільну роботу «з питань, пов’язаних із наданням допомоги в пошуку політичного розв’язання кризи в Сирії». Про це йдеться в заяві Кремля за підсумками телефонної розмови двох лідерів 24 грудня.

Учасники розмови назвали встановлення контролю сирійського уряду над містом Алеппо «віхою» в конфлікті. Путін та Роугані, за цим повідомленням, погодилися підтримати ідею проведення сирійських мирних переговорів в столиці Казахстану, Астані, щоб «досягти чітко сформульованої угоди».

Ця розмова відбулася на наступний день після того, як Путін говорив по телефону з президентом Сирії Башаром Асадом. Ці двоє глав держав зійшлися на тому, що захоплення Алеппо «відкрило двері» для приєднання до політичного процесу «багатьом, хто раніше перешкоджав політичному врегулюванню в Сирії».

Наприкінці листопада і на початку грудня сили президента Сирії Башара Асада та їхні союзники витіснили повстанців із більшості районів східного Алеппо. Цей наступ різко критикували ООН і західні уряди через численні жертви серед цивільного населення.

З 2012 року Алеппо було розділене на дві частини: західну контролювали сирійській урядові війська, східну – повстанці.

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