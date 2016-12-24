Нетаньягу розкритикував Обаму після ухвалення резолюції ООН щодо ізраїльських поселень

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху піддав різкій критиці президента США Барака Обаму через позицію його країни в Раді безпеки ООН. Це сталося на наступний день після того, як Сполучені Штати утрималися під час голосування за резолюцію, яка закликає Ізраїль припинити будівництво поселень на Західному березі річки Йордан.

Нетаньягу 24 грудня назвав цей крок «ганебною антиізраїльською засідкою», а саму резолюцію «божевільною».

Він також вказав, що доручив МЗС Ізраїлю впродовж місяця переглянути «всю взаємодію з ООН, в тому числі ізраїльське фінансування агенцій ООН та присутність представників ООН в Ізраїлі».

Рада безпеки ООН уперше від 1979 року ухвалила резолюцію щодо поселень, які Ізраїль зводить на Західному березі річки Йордан.