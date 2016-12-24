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25 грудня 2016, Київ 10:39
Новини | Міжнародні

У німецькому Аугсбургу евакуюють 55 тисяч людей для знешкодження бомби

Знешкодження бомби, що залишилася після Другої світової війни (ілюстративне фото)

Знешкодження бомби, що залишилася після Другої світової війни (ілюстративне фото)

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Близько 55 тисяч жителів німецького міста Аугсбург будуть змушені тимчасово залишити свої будинки після того, як перед Різдвом у місті знайшли бомбу вагою 1,8 тонни, що залишилася після Другої світової війни.

Чиновники заявили, що середньовічний центр міста буде закритий 25 грудня на невизначений період часу. Місцеві школи та інші об'єкти готові прихистити людей, які потребують житла.

Знаходження боєприпасів, що залишилися після війни, в Німеччині не є дивиною, але це найбільша за кількістю людей евакуація. У 2011 році близько 45 тисяч жителів були евакуйовані для вилучення бомби в місті Кобленц.

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