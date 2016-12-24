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25 грудня 2016, Київ 10:45
Новини | Міжнародні

Нігерія оголосила про перемогу над угрупованням «Боко Харам»

Звільнені з полону «Боко Харам» дівчата, Абуджа, Нігерія, 13 жовтня 2016 року

Звільнені з полону «Боко Харам» дівчата, Абуджа, Нігерія, 13 жовтня 2016 року

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Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі заявив 24 грудня, що угруповання «Боко Харам» було вигнане з його останнього оплоту в країні. За словами глави держави, нігерійські війська увійшли в табір у лісі Самбіса і «розтрощили» рештки бойовиків, які були там.

"Терористи втекли і більше не мають місця, щоб сховатися», – відзначив президент Нігерії.

За останні сім років унаслідок дій бойовиків «Боко Харам» загинули понад 20 тисяч людей, понад 2,3 мільйона жителів Нігерії втекли зі своїх будинків.

Нігерійські війська звільнили тисячі заручників у цьому році, але так і не виявили місцезнаходження 197 дівчаток, які були викрадені в квітні 2014 року в місті Чибоку. Вони, як і раніше, вважаються зниклими.

21 школярку вдалося визволити з полону 13 жовтня 2016 року завдяки переговорам Міжнародного комітету Червоного Хреста та уряду Швейцарії з угрупованням «Боко Харам».

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