Бойовики за минулу добу здійснили 39 обстрілів на Донбасі – штаб АТО

У прес-центрі штабу АТО в неділю повідомили, що упродовж минулої доби проросійські сепаратисти 39 разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні на сторінці штабу у Facebook.

Під час бойових атак сепаратисти використовували 82 і 120-міліметрові міномети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, атакуючи позиції ЗСУ на всіх напрямках – маріупольському, донецькому та луганському.

В угрупованні «ЛНР» повідомили, що за минулу добу українські військові 12 разів порушували режим тиші. Інформації від донецьких сепаратистів про ситуацію в підконтрольних їм районах за останні години немає. Напередодні в угрупованні «ДНР» звинуватили ЗСУ в обстрілах околиць Донецька та Горлівки

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят.