Папа Римський закликав визволити Різдво з полону матеріалізму 

Папа Римський Франциск заявив, що свято Різдва нині стало заручником матеріалізму у світі. Про це голова католицької церкви сказав під час різдвяної проповіді у базиліці Святого Петра у Ватикані в суботній святвечір.

«Сьогодні можна зустріти ту саму байдужість, коли Різдво стає святом, в якому головними особами замість нього (Ісуса Христа – ред.) стаємо ми. Коли вогні торгівлі затінюють боже світло, коли ми переймаємося подарунками, але залишаємося нечутливими до відкинених за борт суспільного життя. Цей дух світськості полонив наше Різдво – треба визволити його», – сказав понтифік.

Папа Франциск закликав людство згадати, як про «дитя у яслах», і тих дітей, що нині перебувають «у підвальних сховищах, ховаючись від бомбардувань, на тротуарах великих міст, на дні перенавантажених мігрантами човнів».

«Нехай стануть для нас викликом діти, яким не дозволяють народитися, які плачуть, бо ніхто не вгамовує їхнього голоду, які тримають в руках не іграшки, а зброю», – сказав лідер 1,2 мільярда римо-католиків.

На службі в базиліці Святого Петра у Ватикані були присутні 10 тисяч вірян. Водночас тисячі інших, які не змогли потрапити всередину, стояли на площі Святого Петра і дивився літургію з великих екранів.

Сьогодні, 25 грудня, у день Різдва, папа Франциск з центрального балкона базиліки Святого Петра виголосить благословення вірянам і традиційне послання Urbi et Orbi («Місту і світу»).