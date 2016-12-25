Афганістан: щонайменше 2 цивільних загинули через вибух на сході країни

Щонайменше двоє афганських цивільних загинули вранці в результаті спрацювання придорожньої бомби в провінції Лагман на сході Афганістану. За даними місцевої влади, вибух прогримів біля храму в адміністративному центрі провінції, місті Мехтарлам.

Відповідальності за вибух поки ніхто на себе не взяв. Водночас придорожні бомби як різновид саморобних вибухових пристроїв часто використовують бойовики-таліби, атакуючи афганські сили безпеки і урядовців. В результаті таких атак під перехресний вогонь потрапляють і цивільні.

За даними місії ООН в Афганістані, в період з 1 січня до 30 вересня цього року було задокументовано 8 тисяч 397 жертв, пов’язаних з конфліктом, серед цивільного населення Афганістану. Втім повідомляється, що ця цифра є дещо меншою за минулорічну. В ООН повідомили, що бойовики відповідальні за більш ніж 60% смертей серед цивільних у афганському конфлікті.