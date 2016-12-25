Росія: член пропрезидентської ради з прав людини Єлизавета Глінка є у списку пасажирів літака ТУ-154

У списку пасажирів військового літака Росії ТУ-154, що розбився вранці поблизу Сочі, є член Ради при президентові Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини, голова благодійного фонду «Справедлива допомога» Єлизавета Глінка, відома також за прізвиськом «Доктор Ліза». Ім’я Глінки внесене до списку осіб на борту літака, оприлюдненого Міністерством оборони Росії.

Російські ЗМІ також з посиланням на чоловіка Єлизавети Глінки повідомляють, що вона сіла на борт літака. За попередніми даними, жінка мала везти ліки у госпіталь в Латакії.

У Раді з прав людини при президентові Росії написали відгук про Єлизавету Глінку у минулому часі, хоча офіційних підтверджень загибелі чи ідентифікації її тіла або тіл інших пасажирів немає.

«Вона під кулями вивозила хворих і поранених дітей з Донбасу, щоб вони змогли отримати допомогу в найкращих лікарнях Москви і Санкт-Петербурга. Це вона організувала для дітей з ампутованими кінцівками притулок...Це вона збирала по московських аптеках спеціальні засоби, які допомогли українській льотчиці Надії Савченко зберегти життя під час її тривалого голодування», – пише про Глінку на сайті Ради при президентові Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини голова відомства Михайло Федотов.

Єлизавета Глінка, відома також як «Доктор Ліза», неодноразово завляла в інтерв’ю про те, що російські військові не беруть участі в бойових діях на частині сходу України. Вона казала, що під час відвідин Донбасу бачила там «ополченців» та українські війська, які «з’ясовують між собою стосунки».