Гройсман переніс свій візит до Ізраїлю – речник прем’єр-міністра

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман переніс свій візит до Ізраїлю, запланований на 27–28 грудня, повідомив у неділю речник прем’єра Дмитро Столярчук.

«Володимир Гройсман переніс свій візит до Ізраїлю. Нову дату візиту буде визначено пізніше», – повідомив Столярчук. Що саме стало причиною перенесення візиту, речник Гройсмана не уточнив.

Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація про те, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скасував візит свого українського колеги Володимира Гройсмана до Ізраїлю. Повідомлялося, що скасування поїздки пов’язане із ситуацією довкола голосування у Раді безпеки ООН за резолюцію щодо ізраїльських поселень.

З 15 членів Ради безпеки ООН 14, включно з Україною, проголосували за резолюцію із закликом до Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях. США утрималися під час голосування і не скористалися правом вето. Нетаньягу назвав утримання під час голосування США в ООН «ганебною антиізраїльською засідкою», а резолюцію – «божевільною».