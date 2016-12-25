Мотузяник: у перший день «тиші» 1 військовий ЗСУ був поранений на Донбасі 

Речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив у неділю, що за минулий, перший день дії домовленості про припинення вогню, яка не було дотримана, один український військовослужбовець зазнав поранень на Донбасі.

«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 1 військовослужбовець отримав поранення в Авдіївці. Таким чином, вперше за 6 днів ми не маємо втрат на світлодарській дузі», – сказав Мотузяник.

За його словами, обстріли напередодні тривали переважно на донецькому і маріупольському напрямках, тоді як на луганському – була лише одна збройна атака сепаратистів.

«Перший день різдвяного перемир’я позначився масовими порушеннями режиму припинення вогню з боку противника. Ворожі обстріли відбулися на всіх напрямках. Проте обстановка має певну тенденцію до деескалації. Зокрема, спокійніше стало в основних гарячих точках – на світлодарській дузі, в авдіївській промзоні, в Широкиному», – сказав Мотузяник.

Раніше в штабі Ато заявили, що упродовж минулої доби проросійські сепаратисти 39 разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України на Донбасі.

В угрупованні «ЛНР» повідомили, що за минулу добу українські військові 12 разів порушували режим тиші. Донецькі сепаратисти заявили про 224 факти порушення «режиму тиші» українською стороною за минулу добу.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят.