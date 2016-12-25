У Києві тимчасово закрили дві станції метро через пожежу на Лісовому масиві

Через пожежу на Лісовому масиві Києва, в районі станції метро «Лісова», адміністрація столичного метрополітену повідомила про закриття двох станцій – «Лісова» та «Чернігівська».

«Через пожежу біля території метрополітену в районі Даринку станції «Лісова» та «Чернігівська» тимчасово зачинено. Потяги курсують тільки до «Дарниці», – йдеться в повідомленні метрополітену на сторінці у Facebook.

«За попередньою інформацією, горять склади секонд-хенду, пожежа охопила площу в 1,5 тисячі квадратних метрів. Площа велика, тому пожежу можна побачити і з боку станції метро «Лісова», і з боку «Даринку», – повідомила керівник прес-служби столичного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага.

Вона додала, що поки пожежу не локалізували, працює більше десятка пожежних машин.

Про причини загорання наразі не повідомляють.