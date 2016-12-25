Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
25 грудня 2016, Київ 18:58
Новини | Події

У Києві тимчасово закрили дві станції метро через пожежу на Лісовому масиві

Фото ілюстративне

Фото ілюстративне

Дивитись коментарі

Через пожежу на Лісовому масиві Києва, в районі станції метро «Лісова», адміністрація столичного метрополітену повідомила про закриття двох станцій – «Лісова» та «Чернігівська».

«Через пожежу біля території метрополітену в районі Даринку станції «Лісова» та «Чернігівська» тимчасово зачинено. Потяги курсують тільки до «Дарниці», – йдеться в повідомленні метрополітену на сторінці у Facebook.

«За попередньою інформацією, горять склади секонд-хенду, пожежа охопила площу в 1,5 тисячі квадратних метрів. Площа велика, тому пожежу можна побачити і з боку станції метро «Лісова», і з боку «Даринку», – повідомила керівник прес-служби столичного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага.

Вона додала, що поки пожежу не локалізували, працює більше десятка пожежних машин.

Про причини загорання наразі не повідомляють.

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG