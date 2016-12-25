Росія: виявлено тіла 10 людей з-поміж 92 із борту літака Ту-154, Путін оголосив у понеділок день жалоби

Міністерство оборони Росії у неділю вдруге уточнює список людей, що перебували на борту літака ТУ-154, який зник вранці з радарів, а потім його уламки були виявлені в Чорному морі. За останніми даними російських військових, на борт літака сіли 92 людини, як повідомлялось від самого початку, а не 93.

«Район авіакатастрофи літака Ту-154 визначено. Тих, хто вижив не спостерігається… За уточненими даними, наразі на борт рятувального судна піднято 10 тіл загиблих», – йдеться в повідомленні Міноборони.

Рятувально-пошукова операція триває. Повідомляється, що погодні умови в районі проведення робіт сприятливі.

Президент Росії Володимир Путін оголосив у понеділок в країні загальнонаціональний день жалоби за загиблими.

Літак ТУ-154 Міністерства оборони Росії зник з екранів радарів незабаром після зльоту сьогодні о 5:40 за місцевим часом з південного міста Адлер на шляху до російської авіабази Хмеймім, поблизу сирійського міста Латакія.

На борту були 8 членів екіпажу і 84 пасажирів, зокрема музиканти Академічного ансамбля російської армії імені Александрова і дев’ять російських журналістів. Серед пасажирів літака була і член Ради при президентові Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини, голова благодійного фонду «Справедлива допомога» Єлизавета Глінка, відома також за прізвиськом «Доктор Ліза». На російській військовій авіабазі у Сирії мав відбутися новорічний концерт. Пізніше стало відомо, що фрагменти літака виявили за 1,5 кілометра від узбережжя міста Сочі у Чорному морі.