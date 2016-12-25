Пожежу біля станції метро «Лісова» у Києві локалізували, виявлено тіло людини – ДСНС

У держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що станом на 14:30 неділі пожежу в торговельних рядах біля станції метро «Лісова», що в Деснянському районі Києва, локалізовано, на місці гасіння виявлено тіло людини. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

«О 13:10 пожежу на площі 2 тисячі квадратних метрів було локалізовано. Гасіння пожежі значно ускладнюється великою кількістю легкозаймистих речей…Під час пожежі виявлено тіло людини невідомої статі. Роботи з ліквідації пожежі тривають», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, на місці події продовжують працювати 22 одиниці спецтехніки і понад 90 рятувальників.

Сьогодні близько полудня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на ринку секонд-хенду, що неподалік станції метро «Лісова» в Деснянському районі Києва. Через це адміністрація столичного метрополітену повідомила про закриття двох станцій – «Лісова» та «Чернігівська». Що стало причиною загорання наразі невідомо.