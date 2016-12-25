Македонія: в одному виборчому окрузі проходить повторне голосування на виборах до парламенту

25 грудня в межах шостого виборчого округу Македонії проходить повторне голосування на позачергових парламентських виборах. Результат цього волевиявлення може змінити крихку перевагу консерваторів на виборах 11 грудня.

Перевибори у населеному переважно етнічними албанцями окрузі призначила 21 грудня виборча комісія за рішенням суду відповідно до позову Соціал-демократичного союзу Македонії (СДСМ) через порушення під час голосування.

На позачергових парламентських виборах у Македонії 11 грудня партія екс-прем’єра Николи Ґруєвського «Внутрішня македонська революційна організація – Демократична партія за македонську національну єдність» мінімально випередила опозиційну – «Соціал-демократичний союз Македонії» Зорана Заєва. Відповідно до результатів виборів, розрив між конкурентами щодо місць у парламенті склав 51 – для партії Ґруєвського і 49 – для соціал-демократів.