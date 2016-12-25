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25 грудня 2016, Київ 18:59
Новини | Події

Всі станції на червоній гілці метро у Києві працюють, пожежу біля «Лісової» повністю загасили – ДСНС

Пожежа біля станції метро «Лісова», Київ, 25 грудня 2016 року (фото з сайту ДСНС)

Пожежа біля станції метро «Лісова», Київ, 25 грудня 2016 року (фото з сайту ДСНС)

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Адміністрація КП «Київський метрополітен» повідомила про повне відновлення роботи червоної гілки метро, дві станції якої були в неділю тимчасово закриті через пожежу в Деснянському районі Києва. Про це йдеться в повідомленні підземки на сторінці у Facebook.

«Друзі, ми повністю відновили рух по червоній гілці. «Чернігівська» та «Лісова» відкриті для пасажирів», – йдеться в повідомленні.

Водночас у Держслужбі з надзвичайних ситуацій уточнили, що рух електропоїздів відновили о 14:55, а повністю загасили пожежу о 15:31.

Сьогодні близько полудня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на ринку секонд-хенду, що неподалік станції метро «Лісова» в Києві. Через це адміністрація столичного метрополітену повідомила про закриття двох станцій – «Лісова» та «Чернігівська».

За даними рятувальників, пожежа розгорілася на площі 2 тисячі квадратних метрів. Ускладнювала гасіння велика кількість легкозаймистих речей. Також на місці пожежі було виявлено тіло людини, за непідтвердженими даними – жінки. Причина пожежі та збитки встановлюються.

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