Аваков пропонує розглянути питання про голосування України в ООН щодо Ізраїлю на засіданні уряду

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пропонує окремим питанням на засіданні Кабінету міністрів України розглянути голосування України на Раді безпеки ООН за резолюцію щодо ізраїльських поселень. Про це міністр написав у неділю на своїй сторінці у Facebook.

«Голосування України проти Ізраїля в ООН виглядає дивним і необдуманим. Цей факт необхідно розглянути на найближчому засіданні Кабміну», – написав Аваков.

Ця реакція міністра з’явилася після того, як речник прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана сьогодні повідомив, що голова уряду переніс свій візит до Ізраїлю, запланований на 27-28 грудня. Прес-секретар заявив, що нову дату візиту буде визначено пізніше.

Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація про те, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скасував візит свого українського колеги Володимира Гройсмана до Ізраїлю. Повідомлялося, що скасування поїздки пов’язане із ситуацією довкола голосування у Раді безпеки ООН за резолюцію щодо ізраїльських поселень.

З 15 членів Радбезу ООН 14, включно з Україною, проголосували за резолюцію із закликом до Ізраїлю припинити будівництво поселень на палестинських територіях. США утрималися під час голосування, але при цьому не скористалися правом вето. Нетаньягу назвав утримання під час голосування США в ООН «ганебною антиізраїльською засідкою», а резолюцію – «божевільною».